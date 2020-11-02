صفحة تُطوى في بوليفيا بعد فوز لويس آرس - الحزب الجديد المناهض للرأسمالية - فرنسا

2020/11/02 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الحزب_الجديد_المناهض_للرأسمالية_-_فرنسا صفحة تُطوى في بوليفيا بعد فوز لويس آرس، مأخوذ من موقع الحزب الجيدة المناهض للرأسمالية/فرنسا.



بقلم، باتريك غيلودات{ترجمة فريق الترجمة جريدة المناضل-ة الموقوفة}كان انتخاب لويس أرس، وزير اقتصاد إيفو موراليس السابق المرشح عن الحركة من أجل الاشتراكية خلال الانتخابات الرئاسية يوم 18 أكتوبر ببوليفيا حدثًا فاجأ جميع المعلقين.



تجاهلت جميع الصحف البوليفية، استناداً إلى استطلاعات الرأي ال ......





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