2020/11/02 | 02:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- تعد مهمة تنظيف المنزل أمر لابد منه سواء بصفة يومية أو أسبوعياً أو حتى شهرياً، و الذي يكلفك الكثير من المال و التي قد تشكل عبئا عليكي و على رب الأسرة.



إليكم بدائل للمنظفات من مطبخك.



– أكياس الشاي المستعملة: استخدمي أكياس الشاي المستعملة، بعد أن تبرد، في تلميع الأسطح الخشبية.



– الأرز: […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بدائل طبيعية مبتكرة للمنظفات استعملها في مطبخك وكالة الصحافة المستقلة.

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