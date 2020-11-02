مدير منظمة الصحة العالمية يفجر مفاجأة.. ثبوت مخالطته مريضا بكورونا 

2020/11/02 | 02:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأحد، بأنه تم إخطاره بأنه قد خالط شخصا أتت نتائجه إيجابية في اختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد.

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