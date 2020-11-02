2020/11/02 | 02:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة / – نشرت أبل صفحة دعما على موقعها على الإنترنت يوم الجمعة تتعلق بمشكلة واجهها بعض مستخدمى AirPods Pro، إذ تبدأ الصفحة التى تحمل عنوان “برنامج خدمة AirPods Pro لمشاكل الصوت” بالقول إن عددًا صغيرًا من وحدات AirPods Pro التى تم تصنيعها قبل هذا الشهر تواجه مشاكل فى الصوت، وتتضمن هذه المشاكل أصوات طقطقة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شركة أبل تستبدل بعض سماعات AirPods Pro وكالة الصحافة المستقلة.

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