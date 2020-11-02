2020/11/02 | 02:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/ منى شعلان/ يواصل النجم المصرى أحمد زاهر، تصوير مشاهدها ، في مسلسله الجديد “لؤلؤ”، والمقرر عرضه على إحدى القنوات الفضائية مطلع فبراير المقبل ، بعد الانتهاء من تصوير جميع مشاهد العمل.



مسلسل “لؤلؤ” تدور أحداثه فى 40 حلقة، وتخوض فيه مي عمر ، أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التليفزيونية، وتجسد دور مطربة تبحث عن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرف على تفاصيل المسلسل الجديد “لؤلؤ” للفنان أحمد زاهر وكالة الصحافة المستقلة.

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