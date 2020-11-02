البرازيل تسجل أكثر من 10 الاف إصابة جديدة بكورونا

2020/11/02 | 02:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

اعلنت وزارة الصحة البرازيلية ، أنها سجلت 10100 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت أنها وثقت وفاة 190 شخصا جراء مرض كوفيد-19.

وتشير بيانات الوزارة إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد تجاوز 5.5 مليون، في حين ارتفع مجمل الوفيات إلى 160074.

يشار إلى أن البرازيل سجلت ثاني أكبر حصيلة ضحايا بفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة، كما تأتي في المركز الثالث عالميا من حيث عدد حالات الإصابة بالفيروس بعد الولايات المتحدة والهند.

المصدر: RT

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