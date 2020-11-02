محكمة مختصة للنظر بجرائم «داعش» الارهابيَّة

2020/11/02 | 02:51 - المصدر: الصباح

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بغداد: الصباح

عدَّ نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي، امس السبت، تشكيل المحكمة المختصة بجرائم عصابات «داعش» انتصارا يضاف الى انتصارنا، بينما دعا الحكومة الى اعتبار جرائم داعش والقاعدة عمليات إبادة جماعية

وقال مكتب الكعبي في بيان: إن الأخير “استقبل كريم خان المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش، والوفد المرافق له بحضور عدد من اعضاء اللجنة القانونية النيابية».

ونقل البيان عن الكعبي أن “واحدة من اهم مهام الفريق الاممي المكلف بالتحقيق بجرائم عصابات داعش الارهابية، وايضا عمل المحكمة التي ستشكل في العراق، هو اثبات عدم انتماء هذه العصابات الارهابية لاي دين او عقيدة”، مبينا أن “تشكيل هذه المحكمة المختصة بالتحقيق بجرائم داعش هو انتصار اخر يضاف لانتصاراتنا بدحرها على الارض وتحرير جميع الاراضي من دنس الارهاب المتطرف».

وبخصوص استذكار السنوية العاشرة لجريمة تفجير كنيسة سيدة النجاة، اوضح الكعبي أن “هذه الحادثة الأليمة التي استهدف فيها مجموعة من التكفيريين كنيسة النجاة في بغداد أثناء أداء القداس، فضلا عن عمليات استهداف اخوتنا المسيحيين المتكررة تأتي ضمن مسلسل مُنظّم ومدروس لايقاد نار الفتنة بين مكونات الشعب العراقي، ولم تكن إلا محاولات يائسة وغادرة، لاقتلاع المسيحيين من أرض آبائهم وأجدادهم، فهم أصلاء على هذه الارض وجزء من حضارتها».

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