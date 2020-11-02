العلاقات النيابيَّة: لدينا 70 لجنة صداقة مع برلمانات العالم

2020/11/02 | 02:51 - المصدر: الصباح

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بغداد: الصباح

أبدت لجنة العلاقات الخارجيّة النيابية حرصها على توطيد العلاقات مع برلمانات العالم كافة، بينما اعلنت تشكيل اكثر من سبعين لجنة صداقة برلمانية مع 70 دولة.

واستقبل رئيس اللجنة شيركو ميرويس القائم باعمال دولة بلغاريا في بغداد فالنتين نيكولوف، بحسب بيان، واكد خلال اللقاء تفاعل العراق الايجابي مع كل الدول التي تتمتع بعلاقة متوازنة مع بلدنا وبما يحفظ سيادة العراق».

واشار رئيس اللجنة الى سعي العراق الحثيث لتحسين العلاقات الاقتصادية والسياسية مع جميع الدول الصديقة بشكل عام وبلغاريا بشكل خاص، منوها باهتمام لجنة العلاقات الخارجية بتطوير العلاقات البرلمانية بين البرلمان البلغاري ومجلس النواب العراقي.

ولفت نيكولوف الى تشكيل لجنة صداقة عراقية بلغارية في البرلمان البلغاري والرغبة بتبادل الزيارات مع العراق، مشيرا الى ان بلغاريا قدمت مساعدات طبية الى العراق خلال ازمة كورونا.

كما بحث رئيس لجنة العلاقات الخارجية مع هراتشيا بولاديان سفير جمهورية ارمينيا في العراق اخر تطورات النزاع بين بلاده ارمينيا واذربيجان.

واكد التزام “العراق الموقف الحيادي الواضح والداعم للحوار بين الطرفين”، مبينا ان “العراق يدعم حل المشكلات عبر الحوار والطرق السلمية».

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