الرافدين يمنح «فوائد ماليَّة» للراغبين بفتح حساب

2020/11/02 | 02:51 - المصدر: الصباح

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بغداد: الصباح

يستمرّ مصرف الرافدين بفتح الحسابات (الجاري والتوفير) للمواطنين وشرائح اخرى لايداع اموالهم، مقابل منحهم فوائد مالية.

ودعا المكتب الاعلامي للمصرف في بيان المواطنين الى”زيارة الفروع لغرض الاطلاع على التعليمات الخاصة ووضع اموالهم في المصرف وعدم اكتنازها في المنازل في ظل الفوائد الايجابية التي حددها المصرف لقاء ذلك».

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