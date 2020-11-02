نحن والاسلام وفرنسا - أحمد الخميسي

2020/11/02 | 03:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_الخميسي في 17 أكتوبر هذا العام قام شيشاني مسلم بذبح معلم فرنسي يدعى صامويل باتي لأنه أظهر لتلاميذه رسما مسيئا للاسلام، وبعد أقل من أسبوعين قام شاب آخر تونسي مسلم في 29 أكتوبر بقتل ثلاثة أشخاص في هجوم بالسكين قرب كنيسة نوتردام بمدينة نيس الفرنسية.



وقد أثارت الحادثتان هائجة فرنسا والغرب كله، بدءا من الرئيس الأمريكي ترامب الذي صرح بقوله: " قلوبنا مع شعب فرنسا..



لابد لهذه الهجمات الإرهابية الإسلامية المتطرفة ......





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