2020/11/02 | 03:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

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هل سبق لك أن لاحظت أنه يمكنك بسهولة رفع الأثقال بيد واحدة، لكنك تكافح لرفع نفس الوزن باليد الأخرى؟ إذا كان الأمر كذلك، فقد يكون لديك خلل في العضلة ذات الرأسين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كيف تصلح الخلل العضلي في العضلة ذات الرأسين في ذراعك؟ وكالة الصحافة المستقلة.

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