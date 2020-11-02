2020/11/02 | 04:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- المشي حل جيد لتحقيق التوازن بين ساعات العمل الكثيرة أمام شاشات الحواسيب والحاجة للحركة والنشاط لصحة الجسم، لكن هل يمكن التخلص من الوزن بالمشي 10000 خطوة في اليوم؟ تعتمد كمية السعرات الحرارية، التي تحرق أثناء المشي على عدة عوامل، ويلعب كل من الوزن والطول وكتلة العضلات، والعمر دوراً، علاوة على أنه يعتمد على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حقيقة التخلص من الوزن بالمشي 10 آلاف خطوة وكالة الصحافة المستقلة.

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