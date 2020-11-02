أسعار النفط تصل أدنى مستوياتها منذ مايو

2020/11/02 | 05:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار النفط بأكثر من 4 في المئة الاثنين إلى أدنى مستوياتها منذ مايو وسط مخاوف من أن تؤدي سلسلة من الإغلاق بسبب فيروس كورونا في جميع أنحاء أوروبا إلى إضعاف الطلب على الوقود، في حين يستعد المتداولون للاضطرابات خلال أسبوع الانتخابات الرئاسية الأميركية.

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