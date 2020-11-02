فوائد عظيمة لشرب الشاي قد يمنع إصابتك بهذا المرض

2020/11/02 | 05:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /أكد علماء أن شرب ​الشاي​ قد يساعد على الوقاية من ​مرض السكري​ من النوع 2، عن طريق تخفيض مستويات السكر في الدم.



ووجدت ال​دراسة​ الحديثة أن هنالك نقصاً حاداً في كمية الغلوكوز عند ​البالغين​ بعد شربهم الشاي، حيث يعتقد الباحثون أن مركب البوليفينول “متعدد الفينول” الداخل في تركيب الشاي، يمنع امتصاص السكر.



ودرس الباحثون […]

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