"محملة برياح قاتلة".. ترقب حذر لعاصفة "إيتا" الاستوائية

2020/11/02 | 05:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشتدت قوة عاصفة "إيتا" الاستوائية مع مرورها عبر جزر الكاريبي، الأحد، في طريقها إلى نيكاراغوا وهندوراس، مع توقعات بأن تضرب رياح قاتلة مصحوبة بالأمطار خط عبورها، وفقا لما ذكره المركز الأميركي للأعاصير "NHC".

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