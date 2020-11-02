"سياسة استثنائية".. أمر قضائي لتسريع إجراءات البريد الأميركي

2020/11/02 | 06:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد أمر أصدره الأحد، قاضي المحكمة الجزئية الأميركي، إيميت سوليفان، بأن الخدمة البريدية يجب أن تعزز "إجراءاتها الخاصة" لضمان "تسليم كل اقتراع ممكن بحلول الموعد النهائي في يوم الانتخابات".

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