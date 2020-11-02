2020/11/02 | 06:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- تعرّق القدمين واليدين وارتفاع حرارتهما من الأمور المزعجة التي يعاني منها كثير من الناس، ويسبب تعرّق اليدين المفرط للشخص حرجا عند مصافحة الناس، وإزعاجا عند الكتابة على الورق، أو عند ارتداء القفازات، وغيرها من المعاناة التي يعانيها أصحاب تعرق القدمين واليدين المفرط، ولهذه الظاهرة أسباب وعلاج طبي وطرق طبيعية للوقاية.



يحتوي جلد الإنسان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسباب التعرق الحاد للـ ” قدمين واليدين ” وعلاجه وكالة الصحافة المستقلة.

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