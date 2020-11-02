البرلمان للحكومة: «حل وحيد» لصرف الرواتب

2020/11/02 | 06:24 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللاميأكدت اللجنة المالية النيابية أن أمام الحكومة «حل وحيد» لصرف رواتب الموظفين، فيما أشارت إلى الحكومة تنوي الاستمرار بمسلسل القروض لستة اشهر اخر.وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح صحفي «بإمكان الحكومة الاقتراض لسد العجز في رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول من دون انتظار تشريع قانون عجز موازنة 2020،» مبينا ان «الحكومة ينقصها ترليون ونصف الترليون دينار لتسديد الرواتب».وأوضح، أن «الحكومة ستلجأ للاقتراض لحين تشريع البرلمان قانون عجز الموازنة لأنه الحل الوحيد المتاح أمامها»، مؤكداً ان القانون سيمضي للتصويت لوجود قناعة تامة لدى الجميع بضرورة منح الحكومة صلاحية الاقتراض والخلاف منحصر في المبلغ لا أكثر».وأضاف كوجر ان «مشروع القانون لا يزال تحت الدراسة وهناك اجتماعات ستعقد حوله واستضافات لمسؤولي البنك المركزي وباقي المصارف لمعرفة قدراتهم على الإقراض».من جانب آخر، قال كوجر ان «الحكومة بينت في طلبها للقرض تامين رواتب الموظفين لنهاية 2020 الا ان واقع المبالغ المطلوبة مغاير للأمر”.واضاف ان “حاجة الحكومة لتامين الرواتب لنهاية العام لا يتجاوز 11 ترليون دينار”، مشيرا الى ان “المبالغ التي تطلبها الحكومة لغاية الان بعد المفاوضات هي 40 ترليون دينار”.واوضح كوجر انه “بعد التقصي من قبل اللجنة المالية وسبب اصرار الحكومة على تلك المبالغ الضخمة تبين انها تود استمرار الاقتراض لستة اشهر ما يعني لشهرين اخرين من2021”.وافاد ان “اللجنة تبحث عن سر استمرار القرض لغاية 2021 والوقوف على الاسباب الحقيقة وراء ذلك”.وكانت اللجنة المالية النيابية دعت الى اطلاق رواتب الموظفين خلال الاسبوع الجاري، مبينا ان العجز في رواتب الموظفين لايتجاوز 20%.إلى ذلك، كشف تحالف الفتح، الأحد، عن أهم القوانين التي سيناقشها البرلمان في جلسته المقبلة. وقال النائب عن التحالف أحمد الكناني في تصريح صحفي، إن «مجلس النواب من المؤمل ان يعقد جلسته الاعتيادية الخميس المقبل أو السبت من الأسبوع المقبل». واضاف ان «أبرز القوانين التي ستدرج على جدول الأعمال هي القراءة الثانية لقانون تمويل العجز المقدمة من قبل الحكومة وقانون المحكمة الاتحادية». وكانت اللجنة المالية في البرلمان اكدت وجود توجه بحصر مبلغ الاقتراض في قانون العجز المالي بتأمين الرواتب ومفردات التموينية والأدوية. وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار في تصريح سابق، إن «اللجنة استمعت إلى وجهة نظر الحكومة بخصوص الإنفاق المالي لقانون تمويل العجز». وأضاف، أن «اللجنة المالية تنتظر الجواب عن السؤال المرسل إلى مكتب رئيس الوزراء بشأن الحديث عن إمكانية تأمين الرواتب في حال عدم إقرار قانون العجز، بعدها يتم تحديد مبلغ الاقتراض». وأشار إلى أن «القراءة الثانية على قانون تمويل العجز قد تشهد تقليص مبلغ الاقتراض ليكون مقتصراً على تأمين رواتب المــــــوظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتـــــماعية ومفردات البطــــــاقة التموينية والأدوية».

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