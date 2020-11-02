مدير عام الموانئ: ميناء المعقل يستأنف العمل بعد توقف لأكثر من عام

2020/11/02 | 06:24 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / المستقبل العراقياستأنفت وزارة النقل الشركة العامة لموانئ العراق، أنس الأحد، العمل في ميناء المعقل بعد توقف دام لاكثر من عام.وذكر بيان لوزارة النقل تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، ان « الشركة العامة لموانئ العراق استقبلت اولى البواخر والوحدات البحرية على ارصفة ميناء المعقل بعد توقف دام لاكثر من عام . واوضح مدير عام الشركة الدكتور المهندس فرحان محيسن الفرطوسي، ان ميناء المعقل باشر باستقبال السفن والوحدات البحرية المختلفة بعد ان كان متوقفاً عن العمل بسبب اعمال الصيانة ونصب الفتحة الملاحية لجسر الشهيد كنعان التميمي على شط العرب .واضاف الفرطوسي ان وحدات بحرية تابعة للشركة العامة لموانئ العراق رست على ارصفة ميناء المعقل والمسفن البحري للادامة والتصليح , موضحا ان الوحدات التي رست هي الساحبة السندباد والراية والباخرة الابلة والزورق العسكري .من جانبه قال مدير ميناء المعقل الكابتن ناظر جبار اللامي ان اوامر صدرت من ادارة الشركة العامة لموانئ العراق لتسهيل مهمة الخبير الفلبيني المشرف على الفتحة الملاحية لجسر الشهيد كنعان التميمي , مؤكداً ان تدشين الفتحة الملاحية سيسهل دخول السفن واعادة الحياة التجارية للميناء داعياً الشركات البحرية الى التوجه لميناء المعقل بعد جهوزيته لاستقبال البواخر التجارية .

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