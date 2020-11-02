2020/11/02 | 07:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رمى مقيم مصري في دولة الكويت، مبلغ 8 آلاف دينار كويتي، أي أكثر من 26 ألف دولار، محفوظة في كيس للقمامة، عن طريق الخطأ، في منطقة الجابرية.



وفي التفاصيل، فقد رمى الرجل المبلغ الذي كان موضوعاً في كيس إلى جانب أكياس أخرى فيها قمامة في الحاوية، عن طريق الخطأ، وعندما عاد لتفقد المبلغ علم أنه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصري يرمي 8 آلاف دينار كويتي في القمامة..



اعرف السبب وكالة الصحافة المستقلة.

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