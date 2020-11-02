التلفزيون العراقي ينفي منع ظهور المحجبات على شاشته

2020/11/02 | 07:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- نفت شبكة الإعلام العراقي الأنباء التي تحدثت عن منعها المحجبات من الظهور على شاشاتها التلفزيونية.



وقالت الشبكة التي تضم التلفزيون الرسمي ومجموعة مؤسسات أخرى، في بيان صحفي: “ننفي نفياً قاطعاً ما يشاع بشأن منع الزميلات المحجبات من الظهور على شاشاتنا، والأمر في حقيقته يتعلق بانطلاق دورة برامجية جديدة توظف فيها إمكانيات الشبكة الصحفية […]

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