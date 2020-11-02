2020/11/02 | 07:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- يبدو أن اتباع روتين للمشي كل يوم أمر في غاية المتعة والروعة، علاوة على ذلك، فإن هذا الأمر يعود بالعديد من الفوائد المذهلة لصحة الجسم بشكل عام.



نشر موقع ” إيت ذيس” الطبي تقريرا صحيا يتحدث عن الفوائد العديدة، وماذا يحصل للجسم عند المشي كل يوم.



وتشمل هذه الفوائد التي تضمنها التقرير ما […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فوائد عديدة للمشي يوميا تعود على جسمك وصحة قلبك وكالة الصحافة المستقلة.

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