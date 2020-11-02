2020/11/02 | 08:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- قالت وزارة الداخلية العراقية إن نسب الانتحار ارتفعت في البلاد، بعد شن الحرب ضد الإرهاب في عامي 2018 و2019، مشيرة إلى أن 50% من الأشخاص المقبوض عليهم يتعاطون مخدرات.



وقال مدير علاقات وإعلام الوزارة اللواء، سعد معن، إن “التقارير الأخيرة لحالات الانتحار في العراق عام 2018 بلغت 518 وفي 2019 بلغت 588″، مبينا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع نسب الانتحار في العراق..



معظمهم متعاطين مخدرات وكالة الصحافة المستقلة.

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