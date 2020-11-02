لمواجهة التهديد الإيراني للانتخابات.. الاستخبارات الأميركية تشارك

2020/11/02 | 08:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنى التحتية CISA"" من استهداف إيران لمواقع حكومية أميركية على الإنترنت، ولا سيما ماقع مرتبطة بالانتخابات الرئاسية المقررة الثلاثاء 3 نوفمبر الجاري.

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