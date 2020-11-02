2020/11/02 | 08:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- اعتمدت شركة Media Revolution 7 أسلوباً جديداً في الكشف عن بطل مشروعها المقبل، لرمضان 2021 بعنوان “ظلّ”، حيث أعلنت عن اتفاقها مع النجم باسل خياط ليكون بطل المسلسل، من خلال تيزر بسيط مشوّق، بدون أي دلالات واضحة على الحكاية وعالمها.



وفي التفاصيل وقّع باسل مع المنتج مفيد الرفاعي، على بطولة مشروع مختلف لهذا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن اسم مسلسل باسل خياط في رمضان وكالة الصحافة المستقلة.

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