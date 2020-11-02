ترامب يعلق على إغلاقات أوروبا ويصفها بشديدة القسوة

2020/11/02 | 08:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عمليات الإغلاق الجديدة في أوروبا لمواجهة تفشي كورونا بأنها “شديدة القسوة”.



وحذر دونالد ترامب من أن منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات التي تجري الثلاثاء، سيقلد تلك الإجراءات الصارمة ويسحق الاقتصاد.



وقال ترامب لمؤيديه في ولاية ميشيغان شمال الولايات المتحدة التي يحتاج للفوز فيها: “فرضت أوروبا عمليات إغلاق […]

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