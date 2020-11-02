العلمي والعاطفي - ساطع هاشم

2020/11/02 | 08:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ساطع_هاشم غلبني النعاس وانا جالس استمع الى صديقي وهو يتحدث من اعماقه وكأنه في حلم جميل، ويصف بلغة مشوقة احداث المستقبل وكان قد افحمني بحججه، وحاولت ان اغير موضوع حديثنا، وقلت له بأن تجارب الفن تقول بأن الجزئيات في العمل الفني تجذب الأنظار وتشد القلوب وتعطي معنى للكليات، وهذا ما لا تقوم عليه حضارة المستقبل مذهلة السرعة، لانها عالماً جديداً لا يعرف الرحمة ولا التأمل، بلا معنى، وايضاً قد تنتهي بسرعة مثل حركتها ......





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