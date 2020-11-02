الثقافة تؤكد وجود نقاشات لحسم موعد اليوم الوطني للعراق

2020/11/02 | 08:17 - المصدر: NRT عربية

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وزير الثقافة حسن ناظم

فوتو: أرشيف

منذ 14 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

اكدت وزارة الثقافة والسياحة والاثار، الاثنين، وجود نقاشات مع عائلة الرئيس العراقي الأسبق الراحل جلال طالباني لحسم موعد اليوم الوطني للعراق.

وقال وزير الثقافة حسن ناظم، في تصريح لصحيفة "الصباح" اليوم، 2 تشرين الثاني 2020، ان الوزارة بذلت جهودا كبيرة في تحديد يوم الثالث من شهر تشرين الاول عيدا وطنيا للعراق، ليوضع على جدول اعمال اجتماع مجلس الوزراء ويصوت عليه في جلسته الاعتيادية التي عقدت في الاول من ايلول الماضي.

واضاف ان "المشروع ارسل الى مجلس النواب لقراءته والتصويت عليه لتحديد هذا اليوم كذكرى عزيزة على جميع العراقيين"، مبينا انه "تمت قراءته للمرة الاولى ومن ثم سحب في القراءة الثانية باعتراض من كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني كونه يتزامن مع ذكرى رحيل الزعيم الكوردي جلال طالباني رئيس جمهورية العراق الاسبق".

واوضح ناظم، ان "وزارته بصدد اعادة النقاش مع المكون الكوردي واسرة الرئيس الراحل لحسم موضوع اليوم الوطني العراقي".

يذكر ان اختيار يوم الثالث من شهر تشرين الاول ليكون يوما وطنيا للعراق، جاء لان الموعد من العام 1932 قد شهد انتهاء الانتداب البريطاني على العراق وقبول عضوية البلاد في عصبة الأمم ليصبح الدولة التي تحمل الرقم 57 في المنظمة الدولية.

ر.إ

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