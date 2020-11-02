2020/11/02 | 08:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة / حذر النائب الإيراني، جواد حسيني كيا، السلطات السعودية من رفع شكوى ضد المملكة إلى المحاكم الجنائية الدولية من قبل إيران في إطارة قضية حادثة منى.



وأشار كيا، النائب عن مدينة سنقر غرب إيران، في تصريح صحفي نقلته وكالة “فارس”، إلى مطالب أسر القتلى، للسعودية، محذرا من “مغبة رفع شكوى ضدها إلى المحاكم الجنائية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب إيراني يهدد بمقاضاة السعودية دوليا وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب إيراني يهدد بمقاضاة السعودية دوليا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب إيراني يهدد بمقاضاة السعودية دوليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).