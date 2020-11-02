2020/11/02 | 08:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه عزل نفسه بعد مخالطته شخصا مصابا بفيروس كورونا المستجد.



وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر تغريدة في “تويتر”: “أنا بخير ولم تظهر أي أعراض..



لكن سأعزل نفسي خلال الأيام القادمة تماشيا مع بروتوكولات منظمة الصحة العالمية”.



وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أنه سيواصل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المسؤول الأول في الصحة العالمية يعزل نفسه بسبب كورونا وكالة الصحافة المستقلة.

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