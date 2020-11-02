تقرير: تهديد إيراني لاختراق مواقع الانتخابات الأمريكية

2020/11/02 | 08:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- ذكر تقرير أمريكي جديد، عن وجود تهديد إيراني يستهدف مواقع للإدارة الأمريكية على الأنترنت، بما في ذلك مواقع الانتخابات الرئاسية للحصول على بيانات تسجيل الناخبين.



ومن ناحية أخرى، نفى الرئيس ترامب عزمه إعلان فوزه المبكر في الانتخابات الرئاسية المقرر لها الثلاثاء المقبل، لكنه أشار إلى أن الجمهوريين سيقدمون طعونًا قانونية لمنع فرز الأصوات […]

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