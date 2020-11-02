الحكومة تضع خطة لفتح عشر مقابر جماعية لضحايا داعش

2020/11/02 | 08:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – كشف عضو هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء، سعد العبدلي، عن خطة لفتح عشر مقابر جماعية تضم رفات ضحايا اعدمتهم عصابات داعش الارهابية.



وقال العبدلي في تصريح لـ صحيفة ”الصباح” اطلعت عليه المستقلة: ان “جهود الفريق الوطني لفتح المقابر واللجنة الوطنية الحكومية وبالتعاون مع الفريق الخاص التابع للامم المتحدة للمساءلة عن الجرائم المرتكبة […]

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