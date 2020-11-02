البياتي: زيارة الكاظمي لواشنطن قد تكون وراء صمته للانتهاك الأميركي للأجواء العراقية

2020/11/02 | 08:33 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ خاص

رأى المحلل السياسي كامل البياتي، ان زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى واشنطن قد تكون وراء صمته إزاء استمرار انتهاك الطيران الأميركي للأجواء العراقية، لافتا الى ان عشرات الطلعات الجوية تسجل يوميا وخاصة في المناطق الصحراوية وعند الشريط الحدودي السوري.

وقال البياتي لـ /المعلومة/، ان “مجلس النواب لم يعد يضغط باتجاه تطبيق قراره القاضي بإخراج القوات الاجنبية من العراق، وهو امر قد تستغله الأطراف المتحالفة مع اميركا لتمرير مشاريعها الاجرامية وخاصة مايتعلق بقصف معسكرات الحشد الشعبي”.

وأضاف ان “واشنطن تقف بالضد من وجود الحشد الشعبي، وخاصة في المناطق المحررة، اذا ماعلمنا ان اميركا وبعض الأطراف السياسية تسعى لاخراج الحشد الشعبي من المناطق الغربية والشمالية الغربية، وقد تكون هناك اتفاقات مع الجانب الأميركي لاستهداف مقار الحشد من اجل إخراجه من المناطق المذكورة”.

ورجح البياتي ان تكون هناك اتفاقات مبطنة بين الكاظمي والإدارة الأميركية خلال زيارة رئيس الحكومة الى واشنطن، حيث لوحظ صمت مريب إزاء استمرار اختراق الأجواء العراقية من قبل الطيران الأميركي، في وقت تؤكد فيه مراكز الرصد ان عشرات الطلعات الجوية تسجل يوميا في عدة مناطق محاذية للشريط الحدودي مع سوريا والسعودية وكذلك في اطراف المدن”.



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