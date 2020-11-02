2020/11/02 | 08:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- أكد الكويتي المستشار الدكتور ناصر محمد المصري، أن الأزمة في فرنسا ليست أزمة بين الشعب الفرنسي والدين الإسلامي وإنما هي أزمة ماكرون الذي لديه مشكلة مع الإسلام فوبيا والمعارضين له اللذين خرجوا بالسترات الصفراء ومع المسلمين اللذين يعيشون علي الأطراف الفرنسية ورفض المجتمع الفرنسي استيعابهم بسهولة.



وشدد المصري في تصريحات خاصة ل”صدي البلد” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مسؤول كويتي يطالب بمحاكمة الرئيس ماكرون وكالة الصحافة المستقلة.

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