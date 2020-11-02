2020/11/02 | 08:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة / – اعلنت وزارةُ الهجرة والمهجرين ان الاسر النازحة العائدة حاليا، ستشمل بمنحة المليون و500 الف دينار والسلال الغذائية خلال الوجبات المقبلة ولمدة سنة كاملة تمهيدا لاغلاق ملفاتها نهائيا.



وفي غضون ذلك، كشفت احصائية عن نقل مليونين و500 الف نازح من داخل البلد وخارجه خلال المدة المحصورة منذ العام 2014 وحتى تشرين الاول الماضي.



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هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الهجرة : شمول الاسر العائدة بمنحة مليون و500 الف وكالة الصحافة المستقلة.

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