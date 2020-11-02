2020/11/02 | 08:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – شرعت وزارة النفط باعداد خطط لتشجيع الاستثمار من خلال المشاركة مع عدد من الشركات التابعة للوزارة للاسهام برفع المستوى الاقتصادي لها، لا سيما في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي تشهدها البلاد، مؤكدة العمل على رفع قدرات التصفية الكمية والنوعية في المصافي المنتشرة بمختلف المحافظات.



وقال وكيل وزارة النفط الدكتور حامد يونس الزوبعي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة النفط تضع خطط لتشجيع الاستثمار لمواجهة الازمة المالية وكالة الصحافة المستقلة.

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