نائب في برلمان كوردستان: الفساد المالي متفش في الاقليم ولا نعرف مصير الإيرادات

2020/11/02 | 08:48 - المصدر: NRT عربية

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مدينة أربيل

فوتو: أرشيف

منذ 25 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد النائب في برلمان إقليم كردستان عن حركة التغيير أحمد دبان، الاثنين، ان موظفي الاقليم بلا رواتب منذ 5 أشهر، فيما حذر من الفساد المالي في الاقليم وعدم معرفة مصير الإيرادات المتعددة.

وقال دبان، في تصريح صحفي، تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم، 2 تشرين الثاني 2020، إن "الموظفين لم يتسلموا رواتب 5 أشهر خلال العام الحالي ولا يعرف مصيرها، وكذلك استمرار الاستقطاع في رواتبهم بنسبة 18 % من دون وجه حق".

وأضاف أن "مناطق كرميان وحلبجة والسليمانية ودهوك تعاني سوء الخدمات في مختلف القطاعات الصحية والتربوية والكهرباء والماء"، مشيرا إلى أن هناك منظومة فساد تسيطر على محافظات كوردستان.

ر.إ

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