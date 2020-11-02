الجمعيات الفلاحية : المصرف الزراعي يرفع دعاوى قضائية على الفلاحين لاستحصال ديونه

2020/11/02 | 08:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – كشفتْ الجمعيات الفلاحية عن قيام المصرف الزراعي بـ”رفع دعاوى قضائية”، على الفلاحين المقترضين، لعدم استحصال ديونه، فيما عزت السبب الى تأخر الحكومة بتسديد مستحقات المزارعين التي تجاوزت ترليوني دينار.



وقال رئيس الجمعيات ومستشار هيئة الرأي في وزارة الزراعة حيدر العبادي في تصريح لـ”الصباح”: ان “الجمعيات كانت تتوقع من الحكومة مكافأة الفلاحين باصرارهم […]

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