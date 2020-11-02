5 أطعمة تساعد الرجال على إنقاص الوزن.. تعرف عليها

2020/11/02 | 09:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعات يعتمد الكثير من الأشخاص على تقليل كمية الكربوهيدرات بهدف إنقاص الوزن، دون معرفة أنهم يحرمون الجسم من المصدر الرئيسي للطاقة والعديد من المواد الغذائية الضرورية.وربما يأتي ذلك بسبب السمعة السيئة للكربوهيدرات، والتي ارتبطت بزيادة الوزن والسمنة، وهناك الكثير من الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات الصحية والتي يمكن للرجال اتباعها عند الرغبة …

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