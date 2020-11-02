مشعان الجبوري يطالب الأمم المتحدة بالتدخل لمنع “تزوير” الانتخابات

2020/11/02 | 09:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد طالب النائب السابق مشعان الجبوري، الاحد، مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات وبعثة الامم المتحدة ف العراق (يونامي) بالتدخل لمنع “التزوير” في الانتخابات المقبلة.وقال الجبوري، في تغريدته على تويتر تابعها “النور نيوز” إن “استجابة رئيسة الدائرة الانتخابية لطلب نواب عن صلاح الدين يتزعمهم ابو مازن وتوجيهها باصدار امر بتسمية ماجد البلدواي معاونًا …

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