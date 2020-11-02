اخماد حريق اندلع في محطة وقود وسط كربلاء

2020/11/02 | 09:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كربلاء أعلن الدفاع المدني، الأحد، عن إخماد الحريق الذي اندلع عصر اليوم في احدى محطات الوقود وسط كربلاء.وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “تمكنت فرق الدفاع المدني في محافظة كربلاء من السيطرة واخماد حادث حريق اندلاع داخل خزانات ارضية في محطة وقود السلطاني وسط المحافظة، حيث نجحت الفرق بتطويق …

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