توتنهام يحقق فوزا مهما في البريميرليج على حياب برايتون

2020/11/02 | 09:09 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ حقق توتنهام أول انتصاراته في البريميرليج على ملعبه، هذا الموسم، عندما تغلب مساء امس الأحد على برايتون (2-1)، ضمن الجولة السابعة.وسجل ثنائية توتنهام، هاري كين (13) من ركلة جزاء، وجاريث بيل (73)، بينما أحرز هدف برايتون الوحيد، طارق لامبتي (56).وبهذه النتيجة، رفع توتنهام رصيده إلى 14 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثاني، بينما تجمد برايتون عند 5 نقاط، في المركز الـ16./انتهى9

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