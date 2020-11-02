2020/11/02 | 09:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير المالية العراقي علي عبد الامير علاوي، عن الموعد المتوقع لصرف رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول/ اكتوبر....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية العراقية تكشف موعد صرف رواتب تشرين الأول) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية العراقية تكشف موعد صرف رواتب تشرين الأول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).