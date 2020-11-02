عمليات البصرة تعلن فتح جميع الطرق المؤدية للمحافظة

2020/11/02 | 09:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قيادة عمليات البصرة، فتح جميع الطرق المغلقة المؤدية لمبنى المحافظة وعودة الحياة الى طبيعتها....

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