2020/11/02 | 09:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة: القبض على معاون مدير عقارات الدولة في ذي قار اثناء تلقيه رشوة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/02 | 09:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: القبض على معاون مدير عقارات الدولة في ذي قار اثناء تلقيه رشوة) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: القبض على معاون مدير عقارات الدولة في ذي قار اثناء تلقيه رشوة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).