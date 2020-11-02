فيديو بايدن ينال مليون مشاهدة

2020/11/02 | 09:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار مقطع فيديو للمرشح الرئاسي بالانتخابات الأمريكية، جو بايدن، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حاصدا مليون مشاهدة على تويتر بعد نحو 24 ساعة.

ويظهر بايدن في مقطع الفيديو وكأنه نسي اسم الولاية التي هو فيها، مخاطبا حشودا بالقول: "مرحبا مينيسوتا" في الوقت الذي تظهر خلفه لوحات كتب عليها "تامبا فلوريدا"، إلا أن المقطع الأصلي للفيديو يظهر أنه بالفعل كان في مينيسوتا وبالتحديد في منطقة "سانت بول".

مقطع الفيديو الأصلي يظهر ما كتب خلف بايدن: "أرسل MN إلى 30330" في حين استبدل ذلك في الفيديو المزيف ليكتب خلف المرشح الرئاسي: "أرسل FL إلى 30330".

وتعددت نسخ الفيديو التي نشرت مهاجمة بايدن لينال أحد هذه النسخ أكثر من 1.1 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة، قبل أن يتم توسيمه بأنه مقطع فيديو "متلاعب به" من قبل شركة تويتر.

وقبل ساعات من بدء عملية التصويت في انتخابات الرئاسة الأميركية، كشفت شبكة "أن بي سي" وصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركيتان، عن تقدم للمرشح الديمقراطي جوزيف بايدن على منافسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المستوى الوطني.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة "أن بي سي" وصحيفة "وول ستريت جورنال" أن بايدن يتقدم على منافسه ترامب بقارق يتجاوز 10 نقاط على مستوى البلاد.

PUKmedia عن سي ان ان‌

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