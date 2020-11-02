2020/11/02 | 09:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مطاردة أمنية تودي بحياة منتسب وتصيب مدير مركز شرطة في اربيل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/02 | 09:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطاردة أمنية تودي بحياة منتسب وتصيب مدير مركز شرطة في اربيل ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مطاردة أمنية تودي بحياة منتسب وتصيب مدير مركز شرطة في اربيل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).