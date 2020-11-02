خل التفاح علاج للتخفيف من التهابات المسالك البولية

2020/11/02 | 09:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادنشرت مجلة “سانتي بلوس” الفرنسية تقريرا تحدثت فيه عن فوائد خل التفاح، ومن بينها التخفيف من التهابات المسالك البولية.وقالت المجلة، في تقريرها، إن الشعور بحرقة عند التبول إلى جانب رائحة البول الكريهة والحكة من الأعراض الشائعة لعدوى المسالك البولية.وكثيرا ما تصيب عدوى المسالك البولية النساء، وهي تعرف أيضا بالتهاب المثانة.وللتخلص من هذه …

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