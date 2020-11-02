توقعات بموجة أمطار تشمل أغلب مناطق البلاد خلال الأيام المقبلة (خريطة)

2020/11/02 | 09:19 - المصدر: NRT عربية

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أجواء ماطرة

فوتو: أرشيف

منذ 12 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أفاد المتنبىء الجوي حسين الأسدي، ان آخر خرائط الطقس تشير إلى موجة أمطار تشمل مناطق واسعة من البلاد اليوم.

وقال الأسدي، في تدوينة على "فيسبوك" مساء أمس الأحد، 1 تشرين الثاني 2020، ان هناك فرص لهطول أمطار رعدية على مناطق متفرقة من غرب البلاد وتتحسن تدريجيا لتشمل مناطق واسعة من المنطقة الغربية إضافة إلى مناطق الشمال في الموصل ودهوك وأجزاء من أربيل ومناطق شمال صلاح الدين وتستمر خلال اليومين القادمين مع تحسن في فرص الأمطار على مناطق الشمال بين فترة وأخرى على نفس المناطق، مبينا انه ابتداء من يوم الأربعاء المقبل ستشمل فرص الأمطار مناطق وسط البلاد والفرات الأوسط والعاصمة بغداد والنجف وربما الديوانية وديالى.

وأضاف أن " التوقعات تشير إلى إستمرار حالة عدم الاستقرار حتى بداية الأسبوع القادم فضلا عن وجود انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة نهاية الأسبوع الحالي".

وبين، أن "الرياح ستكون جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات خصوصاً أثناء تواجد السحب الرعدية بسبب الرياح الهابطة منها".

ر.إ

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