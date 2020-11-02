مسؤول عراقي: التجاوزات الأميركية وصلت لمرحلة كسر العظم

2020/11/02 | 09:22 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

رأى رئيس خلية المتابعة في الحكومة السابقة مصطفى سند، ان التجاوزات التي يتعرض لها العراق من قبل الجانب الامريكي وصلت لمرحلة كسر العظم، مشيرا إلى ان علاقة العراق بامريكا وصلت لطريق مسدود.

وقال سند في حوار تابعته /المعلومة/، إن “الولايات المتحدة الامريكية وصلت بتجاوزاتها ضد العراق لمرحلة كسر العظم”، مبينا أن “العلاقات العراقية الامريكية وصلت لطريق مسدود”.

واضاف ان “الجانب الامريكي ليس لديه حق الفيتو على الاتفاقية الصينية”، مشددا على أن “ العراق لو اراد التوجه نحو الصين فلن يمنعه احد”.

ولفت سند إلى أن “امريكا قتلت قادة عراقيين وتجاوزت كل الخطوط”، مؤكدا أن “ العراق لن يدخل بسياسة المحاور عبر الاقتصاد”. انتهى/25

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